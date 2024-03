Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: krachtigste raket ooit naar de ruimte, breedste vliegtuig dropt hypersoon toestel en leven Oscarwinnaars langer?

Drie keer is scheepsrecht: derde lanceerpoging Starship eindelijk een succes

Starship vlak na de lancering. Beeld: Beeld: Chandan Khanna/Getty Images.

Er gingen wat mislukte pogingen en explosies aan vooraf maar Starship, de krachtigste raket ooit, heeft eindelijk de ruimte bereikt. De herbruikbare tweetrapsraket van Elon Musks bedrijf SpaceX moet ruimtetoeristen en astronauten van en naar het maanoppervlak gaan vervoeren. Uiteindelijk wil Musk er zelfs mensen meer naar Mars brengen.

Lees meer

’s Werelds breedste vliegtuig dropt hypersoon toestel

Beeld: Stratolaunch Systems.

Afgelopen weekend steeg de reusachtige Roc op van de Mojave Air and Space Port in Californië. En alsof dat nog geen spektakel genoeg was, droeg het breedste vliegtuig ter wereld ook nog een raket aangedreven toestel in zijn buik: Talon-A1. Eenmaal gedropt, bereikte dat testvliegtuig een bijna hypersonische snelheid.

Bekijk de video

Leven Oscarwinnaars een paar jaar langer?

Hoyte van Hoytema wint als eerste Nederlandse cameraman een Oscar. Beeld: Jordan Strauss/Invision/AP.

Hoyte van Hoytema heeft als eerste Nederlandse cameraman een Oscar gewonnen voor zijn werk voor Oppenheimer. De film verzilverde in totaal zeven gouden beeldjes in Los Angeles vannacht. Als je een Oscar wint, leef je maar liefst vier jaar langer dan iemand die naast deze filmprijs grijpt, zo concludeerde een arts-onderzoeker. Klinkt onwaarschijnlijk?

Dat vond onze mythbuster Ronald Veldhuizen ook.