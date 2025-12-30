De meest gelezen berichten op de KIJK-website van 2025

Welke berichten op de website van KIJK werden het afgelopen jaar het meest gelezen? Lees hier de top vijf.

Van het stille supersonische vliegtuig X-59 tot een mysterieuze vulkaan, en van een magnetronwapen tot zaadlozingen tegen prostaatkanker. Deze vijf artikelen vonden dit jaar gretig aftrek op onze website.

Waarom zijn er nooit menselijke resten gevonden bij het wrak van de Titanic?

Beeld: Ralph White/Getty Images.

Sinds de ontdekking van het wrak van de Titanic in 1985, op bijna 4 kilometer diepte in de Atlantische Oceaan, hebben wetenschappers naar resten van menselijke lichamen gezocht, maar er zijn nooit botten aangetroffen. Hoe is dat eigenlijk te verklaren?

Lees het hier

Filmpje: magnetronwapen schakelt in één klap 49 drones uit

Drones vormen een grote bedreiging. Ze worden steeds goedkoper en daardoor ook steeds populairder in oorlogsgebieden. De geavanceerde raketten die deze apparaten moeten uitschakelen zijn vaak vele malen duurder. Drones zijn er bijvoorbeeld al vanaf enkele honderden euro’s, terwijl verdedigingsraketten al gauw honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s kosten. Landen zijn daarom naarstig op zoek naar goedkopere alternatieven.

Eén zo’n wapen, waar we bij KIJK al vaker over hebben geschreven, is de Leonidas van het Amerikaanse bedrijf Epirus. De Leonidas gebruikt magnetronstralen om drones uit de lucht te halen. En tijdens een recente demonstratie heeft Epirus laten zien dat zijn magnetronwapen in één klap een hele zwerm drones kan uitschakelen.

Bekijk het wapen in actie

Mysterieuze vulkaan die in 1831 de aarde afkoelde en de zon blauw kleurde, is eindelijk gevonden

De vulkaanuitbarsting in 1831 liet een 3 kilometer brede krater (caldera) achter. Beeld: Oleg Dirksen.

In de zomer van 1831 spuwde een vulkaanuitbarsting gigantische hoeveelheden zwaveldioxide de lucht in. De deeltjes verstrooiden het zonlicht, waardoor onze ster tijdelijk groen, paars en blauw oogde. Bovendien bereikten veel minder zonnestralen het aardoppervlak en daalde de temperatuur op het noordelijk halfrond met 1 graden Celsius. Dat lijkt weinig, maar veel oogsten mislukten daardoor en in onder andere Japan en India leidde dat zelfs tot hongersnood.

Ook in Europa was het extreme weer merkbaar, zoals te lezen in een brief die de Duitse componist Felix Mendelssohn schreef tijdens zijn reis door de Alpen die zomer. “Woest weer, het heeft de hele nacht en ochtend weer geregend, het is zo koud als in de winter, er ligt al diepe sneeuw op de dichtstbijzijnde heuvels.”

De vulkaanuitbarsting die deze kou en donkerte veroorzaakte, was een van de grootste van de negentiende eeuw. Toch wisten wetenschappers bijna tweehonderd jaar lang niet welke vulkaan hiervoor verantwoordelijk was. Onderzoekers van de Universiteit van St Andrews (Schotland) hebben nu de dader gevonden.

Lees het volledige artikel

NASA’s stille supersonische vliegtuig X-59 QueSST maakt eerste testvlucht

De X-59 Quesst tijdens zijn eerste vlucht op 28 oktober 2025. Beeld: Lockheed Martin.

De X-59 QueSST moet met zo min mogelijk kabaal de geluidsbarrière doorbreken. In oktober maakte het toestel zijn eerste vlucht.

Lees meer

Helpen zaadlozingen tegen prostaatkanker?

Beeld: Liudmila Chernetska/Getty Images.

Als mannen één ding goed kunnen tijdens de seks, soms zelfs eraan voorafgaand, of een uurtje erna, dan is het wel klaarkomen. Veel meer dan een minuut is er niet nodig tot er heel wat voldongen feiten zijn geland. Dat kan een gewoonte worden. Even de leidingen spoelen. En nog eens.

Verstandig? Zeker, zo gaat het verhaal. Zaadlozingen zouden zelfs hypergezond zijn, want ze kunnen een nare ziekte als prostaatkanker voorkomen. Maar klopt dat wel?

Ronald Veldhuizen ging op onderzoek uit