Wildlife Photographer of the Year: twaalf van de beste inzendingen

Een ‘dansende’ hermelijn, een maanlichtjager en een David Bowie-spin zijn slechts enkele van de prachtige beelden in de Wildlife Photographer of the Year-competitie.

Al 60 jaar organiseert het Natural History Museum in Londen de Wildlife Photographer of the Year-competitie. Fotografen van over de hele wereld mogen hun foto’s van wilde dieren insturen en dit jaar resulteerde dat in 59.228 inzendingen, meer dan ooit. Een internationale jury van professionele natuurfotografen beoordeelde die foto’s. De honderd mooiste inzendingen worden vanaf 11 oktober tentoongesteld in het museum.

De twaalf foto’s hieronder geven alvast een voorproefje van die tentoonstelling. Deze schitterende beelden zijn niet de winnaars (die worden 8 oktober bekendgemaakt) maar werden wel hoog geprezen door de jury. En wij snappen dat helemaal!

Dansende hermelijn

© Jose Manuel Grandío | Wildlife Photographer of the Year 2024

Jose Manuel Grandío trotseerde de ijzige kou in Frankrijk toen hij deze hermelijn zag springen door de sneeuw. Wetenschappers noemen dit gedrag dansen, maar ze zijn er nog niet over uit waarom ze het doen. Het zou een poging kunnen zijn om prooien te verwarren, maar het zou ook kunnen dat ze last (jeuk) hebben van een parasitaire infectie.

Mannenmagneet

© Georgina Steytler | Wildlife Photographer of the Year 2024

Wanneer vrouwelijke Dawsons graafbijen (Amegilla dawsoni) in de lente tevoorschijn komen, worden ze omringd door mannetjes die met hen willen paren. Na de paring graaft het vrouwtje een nieuw hol gevuld met stuifmeel en eitjes. Georgina Steytler bestudeert deze bijen al een paar jaar en wist dat ze afstand moest bewaren. Terwijl ze vol in de Australische zon lag en er zand in haar gezicht waaide, kon ze met een lange lens dit perfecte beeld schieten.

Knapperige kaaiman

© Ian Ford | Wildlife Photographer of the Year 2024

Een joekel van een roofdier dat een andere gevaarlijke gigant verorbert, je zult het niet vaak van dichtbij meemaken. Dat wíl je waarschijnlijk ook niet. Voor fotograaf Ian Ford bleek niets te gek tijdens zijn rondreis in de veelbelovende natuur van Brazilië. Aan de oever van de São Lourenço-rivier stond hij oog in oog met een hongerige jaguar, die zijn tanden en klauwen vastzette in een kaaiman.

David Bowie-spin

© Lam Soon Tak | Wildlife Photographer of the Year 2024

Lam Soon Tak verkende de Maleisische hooglanden toen hij deze David Bowie-spin spotte. Zittend op gebroken takjes naast een rivier, staken de witte zak met eieren tussen de kaken en het oranje lijf sterk af tegen het groene mos. Deze spin die voorkomt in Maleisië, Singapore en op Sumatra, kreeg in 2008 zijn naam van spinnenonderzoeker en Bowie-fan Peter Jäger. Hij vond dat de opvallende markeringen op de kop van de spin leken op de make-up die de zanger droeg in de jaren zeventig.

Dood hert

© Randy Robbins | Wildlife Photographer of the Year 2024

Op een vroege winterochtend in Californië, controleerde Randy Robbins de wildcamera’s in de buurt van zijn huis toen hij het lichaam van een overleden hert aantrof. Hij fotografeerde dit aangrijpende moment met zijn smartphone voordat het ijs kon smelten.

Vindingrijk

© Samual Stone | Wildlife Photographer of the Year 2024

Samual Stone hield het gat in de stam van een half omgevallen wilg in het Londense Bushy Park in de gaten – hij had daar een paar kauwen gezien met hun snavels vol haren, waarschijnlijk van herten in de buurt. Kauwen zijn zeer intelligent en hebben een groot aanpassingsvermogen. Ze bouwen elk jaar nieuwe nesten van allerlei materialen: twijgen, takken, veren, wol, mos, modder en dierlijke mest. Dít paartje bleef stenen toevoegen aan hun nest.

© Samuel Stone | Wildlife Photographer of the Year 2024

Dutje tussen het zee-ijs

© Tamara Stubbs | Wildlife Photographer of the Year 2024

Op een bijzonder moment tijdens haar negen weken durende expeditie in de Weddelzee zag Tamara Stubbs dat er zeehonden naast het schip in slaap waren gevallen, met de punten van hun neusgaten aan het wateroppervlak. Deze twee waren omhoog gedobberd zodat ze dieper adem konden halen.

Ook belangrijk

© Theo Bosboom | Wildlife Photographer of the Year 2024

De Nederlandse Theo Bosboom maakt graag foto’s van soorten die gewoonlijk niet als mooi of belangrijk worden beschouwd, om hun ondergewaardeerde belang te benadrukken. Mosselen, zoals deze in Portugal, spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het creëren van dynamische ecosystemen voor andere ongewervelde zeedieren, zoals schaaldieren, wormen en zelfs kleine vissen. Ze verbeteren de waterkwaliteit door het water te filteren en plankton, bacteriën en gifstoffen op te zuigen, waardoor deze zich niet kunnen ophopen tot gevaarlijke niveaus.

Zomers kiekje

© Thomas Vijayan | Wildlife Photographer of the Year 2024

Thomas Vijayans dronefoto, een panorama van 26 afzonderlijke frames, biedt een spectaculair zomerbeeld van smeltwater dat over de rand van de Bråsvellbreen-gletsjer stort. Deze gletsjer maakt deel uit van Austfonna, de op twee na grootste ijskap van Europa. Deze ijskoepel is een van de vele die het landoppervlak van de eilanden van Spitsbergen bedekken. Volgens sommige wetenschappelijke modellen zouden deze gletsjers binnen 400 jaar volledig kunnen verdwijnen door klimaatverandering.

Naar de haaien

© Tommy Trenchard | Wildlife Photographer of the Year 2024

Tommy Trenchard reisde mee op het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Het doel van de onderzoeksexpeditie was het documenteren van de bijvangst van haaien door vissersboten die op tonijn en zwaardvis jagen. Elk jaar worden er ongeveer 80 miljoen haaien gevangen in de wereldzeeën en driekwart van alle haaiensoorten wordt tegenwoordig met uitsterven bedreigd.

Oppas

© William Fortescue | Wildlife Photographer of the Year 2024

Het was het regenseizoen toen William Fortescue de Serengeti bezocht. Hij zag deze leeuwen verschillende keren paren, totdat het vrouwtje het afbrak. Pas toen Fortescue later een vergrote foto bekeek, zag hij de speekseldruppels en de insectenzwerm.

Leeuwen kunnen het hele jaar door paren, maar het synchroniseren van de geboortes van welpen verhoogt het voortplantingssucces van een troep. Vrouwelijke leden werken namelijk samen om de welpen groot te brengen.

Maanlichtjager

© Xingchao Zhu | Wildlife Photographer of the Year 2024

Meerdere nachten volgde Xingchao Zhu een groep pallaskatten op het ijskoude plateau van Mongolië. Kort voor zonsopgang slaagde hij erin oogcontact te maken met deze kat, net toen hij een vogeltje had gevangen.

Bron: Wildlife Photograper of the Year