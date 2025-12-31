De beste KIJK-covers en -artikelen van 2025

Wat waren de beste KIJK-artikelen en mooiste covers van het jaar 2025? De redactie heeft zo zijn voorkeur.

Naomi – Chef-redactie

Cover “Europa importeert veel grondstoffen, maar door geopolitieke spanningen kan dat in de toekomst weleens problemen gaan opleveren. Een breed gehoorde oproep luidt dan ook dat we zelfstandiger moeten worden bij het verkrijgen van kritieke grondstoffen. Wetenschapsjournalist Bas Buise schreef er een artikel over dat we graag op de cover van KIJK editie 9 terugzagen. Maar hoe? Door een iconisch Europees bouwwerk (de Eiffeltoren) naast een mijn te plaatsen. En dat pakte – al zeggen we het zelf – verrassend goed uit.”

Artikel

“Eens in het jaar wordt het ‘gelukkigste land ter wereld’ gekozen. Maar hoe wordt dit gevoel dan precies gemeten? Geluk laat zich immers moeilijk in cijfertjes vatten, alleen al doordat het voor iedereen iets anders betekent. Over dit voor wetenschappers uitdagende onderwerp schreef wetenschapsjournalist Anouk Broersma een artikel, dat ik met veel plezier en interesse heb gelezen.”

Lysette – Redactie-assistent

Cover “Mijn favoriete cover is die van KIJK 2 van 2025, waarop een mechanische slang z’n eigen staart opeet. Hij illustreert een artikel van Loys Bakker over AI. Het beeld zelf is door ChatGPT gemaakt, gezien het onderwerp niet meer dan logisch.”

Artikel

“Mijn favoriete artikel is dat van Rik Peters over Driekoningen. Het beschrijft hoe het bekende verhaal over Jezus’ eerste kraambezoek door de eeuwen heen evolueerde van een verhaal uit het Nieuwe Testament over een onbekend aantal magiërs tot de drie met naam en toenaam genoemde ‘koningen’ uit ‘Psalmen’. Fascinerend.”

Berry – Coördinator KIJK Geschiedenis

Cover “Hoe belangrijk het ook is om Anne Franks verhaal te blijven vertellen, ze zat niet in haar eentje in het Achterhuis. Wat gebeurde er met haar zeven mede-onderduikers nadat ze werden verraden? Wie kwam in welk kamp terecht, hoe verging het hen daar – en waar en hoe stierven ze? Dat reconstrueerde Paul Serail in KIJK Geschiedenis 4 van 2025. Dit artikel verdiende het om op de cover geplaatst te worden. Maar hoe? Groepsfoto’s van de Achterhuisbewoners samen zijn er niet, en het voelde niet goed om beeld uit een vernietigingskamp op het omslag te plaatsen. Zo’n cover is namelijk behalve informatief (wat zijn de belangrijkste onderwerpen in dit tijdschrift?) ook altijd een uithangbord, een soort reclame voor het magazine. Uiteindelijk stuitten we op deze foto, een detail van een boekenkast in het Achterhuis. Of beter gezegd: dé boekenkast, de kast die alles zag, waarachter de families Frank, Van Pels en Fritz Pfeffer tevergeefs schuilden voor de nazi’s. Het leverde een prachtige, maar ook passende cover op.”

Artikel

“Niet alleen verhalen over oorlogen, koningen en Grote Hoogtepunten verdienen het om verteld te worden. Inkijkjes in het gewone leven van vroeger zijn minstens zo boeiend. Daarom is de rubriek ‘Alledaagse geschiedenis’ voor mij een terugkerend hoogtepunt. Vaste Alledaagse-schrijver Roeliene Bos duikelt uit de archieven pareltjes op die laten zien hoe de gewone m/v/x vroeger leefde. Zomaar een voorbeeld? De grote voorjaarsschoonmaak. De vrouw des huizes werd in de weken voor Pasen niet alleen geacht het hele huis grondig te boenen – ze moest er daarbij ook nog eens piekfijn uitzien, getuige artikelen in oude kranten. Zo gaf het Noord-Brabantse dagblad Het Huisgezin de dames in 1924 – nog maar een eeuw geleden – een hele reeks tips om de grote schoonmaak zo goed mogelijk door te komen. Het eerste advies? “Zie er onder het schoonmaken zoo aantrekkelijk mogelijk uit.” Prioriteiten…”

“Tijden veranderen. Zo doen mannen nu veel meer in het huishouden dan vroeger (al doet zij thuis nog altijd meer dan hij, blijkt uit onderzoek na onderzoek). En wie anno nu nog tegen zijn/haar/hun partner zegt dat diegene er wel een beetje knap bij moet lopen tijdens het poetsen? Die is op slag vrijgezel.”

Tim – (Online) Redacteur

Cover “Tientallen jaren terug werd er al gesproken over een Europees leger. Dat leek er ook even te komen, maar ging uiteindelijk toch niet door. Inmiddels is de roep op een gezamenlijk leger weer teruggekeerd. Gaat het deze keer wel lukken? Sebastiaan van de Water zocht dat uit voor KIJK 4. Dit interessante artikel mocht pronken op de cover van die editie. Dat is prachtig en sfeervol uitgebeeld met de silhouet van een militair die een Europese vlag vasthoudt.”

Artikel

“’Rug recht!’ Mijn broertje slingert deze uitroep regelmatig naar mijn hoofd. Hij doet het meer als grap dan omdat ik nou echt zo onderuitgezakt zit. Maar deze grap komt natuurlijk wel ergens vandaan. Je hoort namelijk zó vaak dat je rechtop moet staan of zitten, want een slechte houding leidt tot rugpijn. Maar… dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Hoe dat zit, lees je in het fascinerende interview van Jean-Paul Keulen met de Amerikaanse wetenschapshistoricus en voormalig fysiotherapeut Beth Linker. Een aanrader!”

