De beste KIJK-covers en -artikelen van 2024

Wat waren de beste KIJK-artikelen en mooiste covers van het jaar 2024? De redactie heeft zo zijn voorkeur.

André – Hoofdredacteur

Cover “Ja, ik weet het. Mijn favoriete cover hoort bij een verhaal dat uit mijn toetsenbord rolde, maar ik hoop dat die ‘onbescheidenheid’ me wordt vergeven. Ik houd nou eenmaal van covers met spannende techniek en de F-16 Orange Jumper, een legendarisch testtoestel van de Koninklijke Luchtmacht, zat daar boordevol mee. So sue me.”

Artikel

“Het is een wat ‘zachter’ onderwerp voor KIJK, maar wel eentje die van grote invloed gaat zijn op het leven op aarde. Vrijwel elk land krijgt namelijk te maken met bevolkingskrimp en dat kan wereldwijd weleens in hetzelfde dolle tempo gaan als de bevolkingsexplosie van de vorige eeuw. Kortom, mijn keuze voor het beste verhaal is ‘De grote krimp’ van Ronald Veldhuizen uit KIJK 11-12/2024.

Naomi – Chef-redactie

Cover “Door buitenaardse bodemmonsters te verzamelen, en deze op aarde te bestuderen, komen we meer te weten over de geschiedenis van ons heelal. Dit prikkelende onderwerp moest en zou op de cover van de wintereditie van 2024 komen; daarom prijkt er een ruimtekarretje op dat de samples oppakt. Een prachtige, ietwat nostalgisch aandoende plaat waar we op de redactie ontzettend blij van worden.”

Artikel

“Ik hou van verhalen die achtergrondinformatie geven bij een bepaalde ‘trend’. Het artikel over genderverschillen in KIJK 9/2024 is daar een goed voorbeeld van. Zodra het over generaties gaat, vliegen de stereotyperingen je om de oren. Gen Z is lui; babyboomers zijn conservatieve zeikerds. Maar zit er eigenlijk wel verschil tussen deze generaties, en hoe komt dat dan? Freelance wetenschapsjournalist Ellemiek de Wit is er uitstekend in geslaagd om dit uit te leggen.”

Lysette – Redactie-assistent

Cover “Mijn favoriete cover is de Orange Jumper van ons zomernummer. De F-16 die in vrijwel verticale positie op de cover prijkt, is op een spectaculaire manier in volle actie vastgelegd door luchtvaartfotograaf Frank Crébas. Het testvliegtuig dat decennialang dienst heeft gedaan is sinds haar pensionering te zien in bij Nationaal Militair Museum en da’s heel indrukwekkend; een aanrader!”

Artikel

“Wat betreft artikel kies ik voor ‘Bedreigde wetenschappers’ in KIJK 2/2024. In die editie staan zowel de resultaten van het door KIJK uitgevoerd onderzoek als het artikel dat Naomi Vreeburg & Laurien Onderwater schreven over de impact die bedreigingen hebben op wetenschappers. De resultaten zijn schokkend en de impact verontrustend. Ongeveer een derde van de wetenschappers wordt (of is in het verleden) bedreigd. En bijna de helft van de ondervraagde wetenschappers zegt zichzelf te censureren. Een eyeopener.”

Berry – Coördinator KIJK Geschiedenis

Cover “Ik ben een sucker voor oude botanische illustraties en schilderijen, dus toen de kans zich aandiende om zeventiende-eeuwse tulpen op de cover van KIJK Geschiedenis te zetten, hoefde ik niet te twijfelen. Die aanleiding was een artikel over de tulpenmanie – en wat we daar ook nu nog van kunnen leren met alle knappende zeepbellen en (crypto)hausses van tegenwoordig. Het toen verbinden met het nu, dat is typisch KIJK Geschiedenis.”

Artikel

“Het beste artikel wat mij betreft is er eigenlijk meer dan één: het dossier ‘Zwarte bladzijden uit onze geschiedenis’. Lange tijd kreeg je alleen hoogtepunten uit onze historie voorgeschoteld. Maar geschiedenis is niet alleen maar mooi. De laatste jaren lijkt er meer ruimte te zijn om ook de minder fraaie kanten van ons verleden te belichten. Hoog tijd voor een overzicht met de zwartste bladzijden uit onze geschiedenis, dachten wij daarom. Samen met enkele historici stelden we een lijst samen met tien dieptepunten, zoals de genocide op de Banda-eilanden. Niet uit sensatiebelustheid, maar omdat dit óók gewoon deel van ons verleden is, en dus verteld moet worden. Net als de hoogtepunten.”

Sterre – Stagiair

Cover “Een wetenschapper die in plaats van de huid, zijn labjas vol gescholden krijgt, trekt lekker de aandacht. Het scherpe artikel ‘Bedreigde wetenschappers’ dat erbij hoort, maakt het plaatje compleet. Dat er onderzoekers zijn die niet alleen online, maar ook in het echte leven worden lastiggevallen is een probleem met grote gevolgen voor de wetenschap en daardoor ook de maatschappij. De cover laat zien dat KIJK niet bang is om dit gevoelige onderwerp aan te kaarten.”

Artikel

“Mijn favoriete artikel van 2024 is ‘Lieg dat maar eens uit’ van Ronald Veldhuizen, een stuk dat belangrijke vragen oproept over de integriteit van de wetenschap. Naast dat het leerzaam is, is het ook een klein beetje bizar en natuurlijk heel erg ironisch. Onderzoekers die glashard liegen over hun onderzoek naar liegen? Come on…”

Online redacteur Tim

Cover “Het internet lijkt tegenwoordig iets vanzelfsprekends, maar het zit knap lastig in elkaar. Met zoveel gebruikers ontstaat er namelijk een gigantisch netwerk van internetkabels. Om een orde te scheppen in die chaos zijn er internetknooppunten, zoals de Amsterdam Internet Exchange, die functioneren als een soort superhighway. Onmogelijk te visualiseren, maar de cover van KIJK 8/2024 weet toch de essentie vast te leggen.”

Artikel

“Het is tien uur en ik lig netjes op tijd in bed. Als beloning mag ik van mezelf nog even een paar YouTube-shorts kijken. Voor ik er erg in heb is het 11 uur. Oké, nog één en dan ga ik slapen. De volgende keer dat ik op de klok kijk, is het 12.30 uur. Ik kan mezelf wel voor m’n kop slaan, waarom kon ik m’n telefoon niet gewoon na een paar shorts neerleggen? De Deense microbioloog Nicklas Brendborg legt in een interview met Sebastiaan van de Water in KIJK 10/2024 uit dat social media werkt als een superstimulus, een soort digital meth waardoor ons brein alsmaar meer wil. En die superstimuli zullen de komende jaren volgens Brendborg alleen maar sterker worden. Kortom: een mega-interessant en relevant artikel.”

